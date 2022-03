Vol de métaux : les trois prévenus relaxés

Les “chineurs”, à bord de leurs camions et fourgonnettes, sillonnent les rues à la recherche de ce qui est encore réutilisable. Anthony, 25 ans, Mickaël, 27 ans, et Matthieu, 19 ans, sont “ferrailleurs amateurs” et par ailleurs défavorablement connus des services de police. Sans formation, sans mission intérim, ils survivent avec les minima sociaux. Pour boucler les fins de mois, ils ramassent tous les métaux qu’ils peuvent afin de les revendre à une entreprise de récupération de métaux.

Un butin de 28€

Ce soir-là, les trois amis aperçoivent une fourgonnette qui sort d’un chantier, chargé de métaux en tout genre. Et sur le trottoir, à proximité : 40 kgs de zinc. Une aubaine ! (NDLR : 28€ à la revente). Les compères s’emploient à les ramasser puis lâchent leur butin dès qu’ils aperçoivent la police et s’enfuient. Cette attitude de culpabilité leur vaut un jugement en correctionnelle jeudi 27 octobre pour vol en réunion. En effet, le vigile du chantier a signalé une clôture cisaillée et affirme que le zinc en cause se trouvait à l’intérieur du chantier. Il n’affirme toutefois pas avoir vu les trois prévenus sur le chantier. A l’audience, ces derniers maintiennent que le zinc semblait à leur disposition sur le trottoir et qu’ils ont fui par peur instinctive, compte tenu de leur passé judiciaire. Mickael précise même, avec un accent de sincérité : “Des infractions j’en ai déjà commises, et je les ai reconnues. Là, je n’ai pas volé”. Pour leur défense, les deux autres prévenus soulignent qu’ils n’auraient pas cassé une clôture pour voler l’équivalent de 28€. Faute de preuve du vol, et de l’intention délictuelle de voler ce matériel, le tribunal, par la voix de Claire Acharian, vice-présidente, a finalement relaxé totalement les prévenus du chef de vol en réunion.