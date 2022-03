A Bayeux, il s’en prend au véhicule de police

Non loin d’eux, une Citroën C4 de la police se gare pour intervenir sur une affaire. Le jeune homme entreprend alors de graver une insulte sur la portière du véhicule des forces de l’ordre, abîme le rétroviseur, et balafre la portière arrière. Le système de vidéo surveillance de la voiture enregistre la scène. Sans difficulté, Maxime est identifié et devait répondre de ses actes devant la justice jeudi 27 octobre.

A la barre, il explique : “j’ai un peu dérapé, j’avais une petite rancune contre les forces de police”. En effet, son permis de conduire lui a été retiré après un contrôle positif à un produit stupéfiant en décembre 2010.

Le tribunal a finalement condamné Maxime pour dégradation de biens d’utilité publique à quatre mois d’emprisonnement assortis d’un sursis s’il effectue 120 heures de Travail d’intérêt général (TIG) sur une période de dix-huit mois. Les dégâts occasionnées sur le véhicule ont engendrés une facture de 502€. Sans formation, intérimaire (mais sa dernière mission de quelques jours remonte au mois de juin), et domicilié chez sa mère, le jeune homme pensait que l’assurance allait payer ! Un titre de perception sera délivré à son encontre.