Idées loisirs Normandie : Week-end du 29 et 30 octobre

Ce soir, c'est le concours Miss Caen 2012, organisé par l’association des jeunes créateurs « Mode et beauté ». L’élection se déroule autour d’un repas traiteur, agrémenté d’un défilé de mode et d’un show coiffure au Centre de Congrès. Début fixé à 20h.





Ce week-end a lieu la 7ème Chasse au Trésor au pays de la Baie du Mont Saint Michel. Cette année, la thématique tourne évidemment autour du 1100ème anniversaire de la Normandie. L’épopée gallo-romaine de l’an dernier n’a pas permis aux aventuriers de trouver le trésor. Du coup, le trésor d'une valeur de 1 500 € est remis en jeu pour 2011, il sera enrichi et partagé par l’équipe gagnante. Rendez-vous à la salle Victor Hugo d'Avranches, pour la remise des énigmes de la 1ère journée. Un accueil gourmand est offert aux participants avant le départ. Renseignements auprès de l'office de tourisme d'Avranches.







Jusqu'à mardi, l'hippodrome de Vire accueille pour la 23ème fois la Foire à l'andouille ! La région à l'honneur cette année est la Corrèze. Les portes s'ouvriront tout à l'heure à 14h et vous pourrez déambuler dans les allées, pour voir par exemple le concours de plats à base d'andouille qui aura lieu, assister au concours de cris du cochon ou encore déguster les menus concoctés pour l'occasion.





En hockey sur glace, les drakkars de Caen reçoivent Villard de Lans pour cette nouvelle journée de ligue Magnus. C’est à 20h à la patinoire Caen la mer.







Les enfants peuvent fêter Hallowenn sous la chapiteau Créa de Mondeville à partir de 13h30. Atelier maquillage, initiation cirque, contes frissons et goûter au programme. C’est encore mieux si les enfants viennent déguisés. Plus d'infos sur tendanceouest.com





La semaine de la découverte pour les enfants se poursuit jusqu'à demain à Cabourg. Un programme complet d’activités sportives ou créatives permet à vos enfants de découvrir ou re-découvrir de nouvelles activités pendant leurs vacances de la Toussaint. Inscription à l’Office de Tourisme de Cabourg.





Pour ce grand week-end de la Toussaint, Cherbourg vous invite pour la foire ! Chaque année, elle s'organise autour d'une thématique... 2011 sera celle du Titanic ! L'occasion pour La Cité de la Mer de présenter en avant-première sa prochaine exposition permanente : Titanic, retour à Cherbourg, à partir d'avril 2012.

Pendant ces quatre jours , sur un espace de plus de 200m², le public cherbourgeois pourra découvrir de nombreuses animations: un atelier pédagogique autour du "morse" pour apprendre à décoder les messages; mais également l’animation photo où les visiteurs pourront se faire photographier en famille ou entre amis en costumes d’époque. Souvenirs et surprise à la clé avec la remise immédiate du portrait photo "belle époque". C'est jusqu'à mardi soir, de 10h à 19h.







Le festival de rock-mélodique, Rockalies se déroule aujourd'hui à St Martin de Fontenay à 5 minutes de Caen. Une programmation de haut niveau vous attend encore cette année avec des groupes suisse, norvégiens, la présence de Steeve Estatoff et en tête d'affiche l'ancien leader de Survivor Jimi Jamison. Début des concerts à 18h.





L'hippodrome de Graignes accueille plusieurs courses hippiques dont le Prix Tendance Ouest. Rendez-vous dès 19h30 à Graignes. Un spectacle pour toute la famille en semi-nocturne.





Dernier jour des virées francophones à la glacerie. C’est Louis Bertignac qui est chargé de faire la clôture. Le concert est complet.





Aujourd'hui et demain se joue le 6ème Tour de la Coupe de France de Football :

l'US Alençon rencontrera l'US Ducey à 18h, tout comme le SU Dives qui affrontera Cherbourg . Dimanche à 14h30, vous pourrez suivre les rencontres ASPTT de Caen -MONDEVILLE et FC Equeurdreville - US Avranches. Tous les résultats seront à découvrir Demain soir dans le journal des sports à 18h.



Tout ce week-end se déroule la première édition du Salon du Mariage et de la Mode à Condé/Vire ! Plus de 45 exposants vous attendent pour vous aider à préparer votre mariage, des bijoutiers, des fleuristes, du prêt à porter et du sur mesure pour les mariés mais aussi pour les invités, à la salle Condé Espace. Ne ratez pas les défilés de mode, durant les deux jours à 14h30 et 17h30. Toutes les infos pratiques à retrouver sur tendanceouest.com Rubrique Loisirs.







Ce week-end, RDV à Régneville sur Mer pour la 5ème édition de « Faut qu'ça chauffe » organisée par chauffer dans la noirceur. Toute la nuit, des groupes enflammés vous feront bouger et chanter. Vous pourrez par exemple écouter iPhaze, Urban Poison ou encore le saint lois « mister french wax ». Ils seront 6 groupes en tout à se succèder de 19h à 3h30. Les places vont de 5 à 7 euros.





Une enquête est proposée à Esquay sur Seulles. La ferme culturelle du Bessin invite les détectives en herbe à partir à la chasse aux indices demain à partir de 15h.





L'entracte lance ses soirées concert à Saint Lô ! A partir de 21h, venez passer un bon moment avec le groupe normand Travelin'band. Les 7 musiciens vous plongeront dans une ambiance soul et Rythm'n'blues, grâce à leur seciton rythmique et leur section cuivres. RDV à l'entracte, au cinémoviking de Saint Lô. Vous pouvez aussi réserver pour dîner en musique au 02 33 55 33 52.









Demain après-midi, les Prêtres investissent le zénith de Caen. Après avoir conquis toute la France et placé leurs albums en tête des ventes durant de nombreuses semaines, ils viennent interpréter leurs reprise au zénith dimanche à 16h. Les places vont de 30 à 39 euros.