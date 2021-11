Blainville-Crevon. Créatrice en Normandie, Camille Boilet prépare une robe pour le concours Miss France

Elle a appris la nouvelle il y a seulement quelques jours, mais elle s'est déjà lancé à fond dans le projet. Camille Boillet, jeune créatrice de 23 ans installée à Blainville-Crevon (Seine-Maritime) a été sélectionnée pour créer une des tenues que portera Miss Normandie lors de l'élection de Miss France.

"J'avais candidaté l'année dernière, mais je n'avais pas été retenue, se souvient la jeune femme. Mais en avril le comité de Miss Normandie m'a proposé de participer à un concours de création de robe régionale pour une miss. Une responsable à eu un coup de coeur pour une de mes tenues et m'a proposé de faire celle de Miss Normandie."

Des symboles de la région

Cette robe régionale est une des tenues dans laquelle Alexane Dubourg défilera au concours national Miss France. Pour représenter au mieux la région, la créatrice partira d'une base de tissu satiné et vert pour rappeler les prairies normandes. "Je me suis aussi inspirée de la forme du coeur de neufchâtel et des pommes, qui sont des symboles", ajoute la jeune femme.

Créer cette robe est un beau défi artistique à relever pour la créatrice, dont le travail a déjà été primé par le groupe LVMH. "Il y aura beaucoup de travail à la main, et en plus je vais devoir faire la robe sans essayage, seulement avec les mensurations d'Alexane vu qu'elle a un emploi du temps très chargé", explique Camille Boillet.

Surtout, elle va devoir travailler rapidement et accorder beaucoup de place à ce projet, même si elle ne sait pas encore combien de temps cela va lui prendre. "Mais de toute façon il ne me reste que quinze jours pour faire la robe", conclut Camille Boillet.

