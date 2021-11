La Neuville-Chant-d'Oisel. Seine-Maritime : un bâtiment agricole part en fumée

Les flammes se sont déclarées vers 20h25, mardi 24 octobre 2017, dans un bâtiment agricole de 1 200 m2 à la Neuville-Chant-d'Oisel. Le bâtiment, qui contenait de la paille et du foin s'est rapidement embrasé. 44 pompiers ont été mobilisés au plus fort de l'opération avec 13 engins et trois lances à incendie.

Des coupures de courant

L'intervention a nécessité la coupure d'une ligne à haute tension, par sécurité. 87 abonnés ont été privés de courant le temps pour les pompiers de venir à bout du sinistre. Le lendemain matin, mercredi 25 octobre 2017, certains étaient encore sur place pour prévenir tout risque de reprise et débuter les opérations de déblaiement.

