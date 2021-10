Nullemont. Trois incendies en Seine-Maritime : 11 personnes relogées

Trois incendies différents se sont déclarés dans des habitations de Seine-Maritime jeudi 22 novembre 2018.

Une maman et six enfants relogés

Les pompiers ont été appelés peu avant 20 heures pour un feu à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, rue Marie-Samson. Le feu est parti du compteur électrique de la maison et s'est propagé à la cuisine. Il a été rapidement maîtrisé par les 13 pompiers qui s'étaient rendus sur place, avec une lance à incendie.

Mais l'incendie a provoqué une importante fumée dans le logement et sept personnes, une maman et six enfants, ont dû être relogés.

L'étage s'effondre

Un autre incendie s'est produit vers 18 heures, route du Forestel à Nullemont, à l'Est de Neufchâtel-en-Bray. Le feu a pris sur la toiture d'une maison. Les combles étaient complètement embrasés à l'arrivée des pompiers sur place et le niveau supérieur s'est finalement effondré sur le rez-de-chaussée.

Il n'y a pas eu de blessés mais deux personnes ont été relogées par des proches.

Au total, 20 pompiers et huit engins ont été mobilisés sur cette intervention.

32 pompiers mobilisés

Enfin, un troisième incendie s'est déclaré vers 21h45 route d'Hugleville à Butot, au sud de Totes. Il s'agit d'un feu de cheminée qui s'est propagé aux combles d'une longère d'environ 300 m². Le feu a été éteint au moyen de trois lances à incendie dont une sur une échelle.

L'étage a été détruit et les deux occupants des lieux ont donc eux aussi dû être relogés.

32 pompiers sont intervenus sur ce feu avec neuf engins.