Caen. Bonne table à Caen : The Good Fellows, quai Hamelin

Quai Hamelin à Caen (Calvados), le bar restaurant "The Good Fellows" est un lieu où il fait bon se rendre entre amis. L'endroit est petit mais agréable. Au menu pour le déjeuner, une carte qui ne change pas. Hamburgers, fish ans chips, croque monsieur et madame préparés à la minute. Ma collègue s'est laissée tenter par un chicken bacon burger à 9 €. Poulet pané, oignons, tomates, bacon et sauce barbecue, le tout accompagné de frites et de sauce mayonnaise. Pour ma part, le cheeseburger a amplement rempli son contrat.

Pour les plus matinaux d'entre nous, The Good Fellows propose aussi des petits-déjeuners. Une boisson chaude et une viennoiserie pour 2 € auxquels peuvent également s'ajouter un jus de fruit et des oeufs brouillés au bacon pour 7 €. Idéal avant de commencer une bonne journée de travail.

Des soirées à thème

Le bar a un petit côté cosy. La règle d'or est de se sentir comme chez soi. En témoignent les jeux de société (Cluedo, Risk, Monopoly...) qui invitent à de folles parties bien installés dans de grands fauteuils. Pour les plus connectés, le wifi est gratuit et des prises électriques permettent de recharger son téléphone. De nombreux mangas sont également disponibles pour lire en sirotant un café.

Le bar propose également des soirées à thème: karaoké, concert, poker mais également retransmission de match. Pour fêter Halloween, The Good Fellow propose même deux soirées animées, une en français et une en anglais!

Pratique. 8 Quai Amiral Hamelin, 02 31 82 26 55. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 23h (et 1h lors des soirées à thème).