Le-Havre. Le commissaire européen Pierre Moscovici en visite en Normandie

Pierre Moscovici, le commissaire européen aux Affaires économiques et financières, à la fiscalité et à l'union douanière, était en visite en Normandie, lundi 23 octobre 2017. Il est venu expliquer comment l'Europe contribue à protéger et développer les atouts de la région. Pierre Moscovici s'est rendu au Havre (Seine-Maritime) et à Caen (Calvados).