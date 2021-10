L'émission "Quotidien", présenté par Yann Barthès sur TMC reçoit tout les jours des personnalités en pleine tournée promo, ce qui est le cas actuellement du rappeur normand Orelsan. Avec la sortie de son nouvel album "La Fête Est Finie", il s'est prété au jeu des questions-réponses de l'animateur.

Visite à Jeanine

Si Orelsan est habile pour jongler avec les mots, Yann Barthès n'est pas mauvais non plus quand il s'agit de faire des sujets surprenants et très drôles.

Ainsi, vendredi 20 octobre, on découvrait (et Orelsan aussi), que l'équipe de "Quotidien" avait rendu visite à Jeanine, la mamie d'Orelsan pour parler un peu de son petit fils, et lui présenter le dernier album de l'artiste.



"TOTALEMENT par hasard, on avait une équipe qui se baladait en Normandie… Et totalement par hasard, on a sonné à CETTE porte… Et c'est donc TOTALEMENT par hasard qu'on est tombés sur mamie Orelsan".





Une excellente séquence à revoir ici :

