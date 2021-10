Caen. A Caen, les soeurs Henry tirent le rideau de leur blanchisserie

Sur la vitrine de la blanchisserie des soeurs Henry, rue Guillaume Le Conquérant, une phrase marque la fin d'une époque : ''A vendre, cessation d'activité''. Après quarante ans de lavage et de repassage, il était temps pour Danielle et Marie-Rose, 72 et 74 ans, de se retirer. "Notre bail arrive à expiration en mars 2018", explique Marie-Rose. Elles n'ont pour l'instant aucun repreneur. "On a eu des propositions pour de la restauration rapide, un salon de thé mais nous aimerions que ça soit une boutique d'artisanat qui prenne notre place".

Une nappe pour la reine Elizabeth

Chaque matin, les soeurs Henry, natives de Cavigny près de Saint-Lô (Manche), ouvrent la porte de leur petite blanchisserie pour faire du travail "à la main" : lavage et repassage, comme au bon vieux temps. "Nos clients sont désolés de notre fermeture, ils continuent de nous apporter des nappes, des chemises, des chaussettes", énumèrent-elles en rigolant. Même si elles ne sont plus aussi rapide qu'avant, elles continuent de repasser avec passion, comme cette nappe très spéciale pour le 50e anniversaire du Débarquement."Elle était pour la Reine Elizabeth II et brodée par la meilleure ouvrière de France", se souviennent-elles.

En 1977, Danielle et Marie-Rose ont décidé d'ouvrir leur pas-de-porte. "A la grande époque, on comptait 25 blanchisseries à Caen. Elles ont toutes fermé". Les pressings pour "gens pressés" se sont, entre-temps, multipliés. Et si c'était à refaire ? "Bien sûr qu'on le referait. On ne regrette rien." Mais l'heure est venue de baisser le rideau.