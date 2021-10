Colombelles. Calvados : il jette une chaise au visage de sa femme qui allaite leur bébé

Jeudi 19 octobre 2017 un trentenaire a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour violence conjugale et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir son taux d'alcoolémie. Les faits datent du 5 août 2017 et ont été commis à Colombelles, au nord-est de l'agglomération.

Vingt points de suture pour la femme qui allaitait son bébé

L'homme rentrant alcoolisé sa femme lui en fait le reproche. Une dispute éclate et celui-ci lance une chaise au visage de son épouse qui est assise allaitant son bébé. Transférée au CHU par les pompiers une plaie à l'arcade sourcilière de 10 cm lui vaudra 20 points de suture.

Durant ce temps son conjoint, en état d'ivresse manifeste est placé en garde à vue et refuse de souffler dans l'éthylomètre.

"Conneries à cause de l'alcool"

Présente à l'audience la victime témoigne "Cela faisait quelques temps qu'il sortait avec ses copains et qu'il rentrait bourré, mais il ne m'avait jamais agressée. Depuis il ne boit plus et tout va bien."

Le prévenu parle de "conneries dues à l'alcool". D'ailleurs son casier judiciaire témoigne de plusieurs délits routiers en état d'ébriété.

"Ce n'est pas un mode de communication ordinaire que de frapper au lieu de parler" constate la procureure Carole Etienne qui rappelle que les conséquences de cette violence auraient pu être dramatiques. Elle requiert 12 mois de prison dont 6 mois fermes assortis de 24 mois de mise à l'épreuve et d'un stage de sensibilisation aux violences conjugales.

L'homme écope au final de 6 mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve. Il lui est interdit de fréquenter les débits de boisson.

A LIRE AUSSI.

Violences conjugales : à 11 ans, le fils de la victime témoigne

Calvados : violences conjugales sur fond de chômage et d'alcool

Au tribunal de Caen: Elle a fait vivre un calvaire à sa mère de quatre-vingt-quatre ans

Calvados : jugé pour violences conjugales, l'homme affirme qu'il se défendait

Normandie : il frappe sa compagne avec un couteau et secoue violemment son bébé