Thury-Harcourt. Calvados L'altercation s'envenime : sabre contre béquille

Mercredi 18 octobre 2017 deux hommes, l'un âgé de 49 ans l'autre de 33 ans, ont été jugés par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Il leur est reproché à tout deux des faits de violence avec usage d'une arme. S'y ajoute pour le plus âgé port sans motif légitime d'arme blanche. Les faits datent du samedi 30 avril 2016 et ont eu lieu à Thury-Harcourt, au sud de l'agglomération.

Il va chez lui chercher un sabre

Arrivant à sa hauteur, le plus jeune se croit insulté par le plus âgé et une dispute éclate. Le quadragénaire part alors chez lui et revient armé d'un sabre. Accompagnant son geste de menaces de mort, il tente d'en frapper l'autre. Ce dernier esquive et essaie de le désarmer à coups de béquille. les gendarmes alertés par le bruit car présents dans le quartier interviennent.

Beaucoup d'alcool bu

À l'audience, les deux prévenus (et victimes) s'accordent pour dire qu'ils avaient, chacun de leur côté, beaucoup bu. Le porteur de katana explique : "Il m'a provoqué, mais je ne lui ai rien fait. J'ai remis mon arme aux gendarmes à leur arrivée." Il ajoute qu'il est collectionneur de sabres japonais.

L'un comme l'autre ont de nombreux antécédents judiciaires. Dix mentions pour l'un : vols, violences... et sept mentions pour l'autre : dégradations, menaces de mort....

La cour suit le réquisitoire du procureur et les deux individus écopent chacun de la même peine : 90 jours amende à 5 euros.

