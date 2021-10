Hors Normandie. Un nettoyeur vapeur et l'album de "Liberté chérie" de Calogero remportés cette semaine dans "Cherchez, trouvez, gagnez"

Vous êtes nombreuses et nombreux à jouer depuis chez vous, votre lieu de travail ou encore en voiture à noter tous les indices donnés à l'antenne dans "Cherchez, trouvez, gagnez".

Certains avaient la réponse, d'autres non, quoi qu'il en soit l'objet mystère a finalement été dévoilé par Marine de Ducey ce jeudi 19 Octobre 2017. Elle gagne donc le nettoyeur vapeur 1500 watts + ses accessoires et en bonus l'album "Liberté chérie" de Calogero offert à tous les auditeurs passés à l'antenne entre 09h et 13h cette semaine, à l'occasion du showcase de Calogero au théâtre à l'Ouest de Rouen ce jeudi 19 Octobre.

L'objet tant recherché était donc.... La réponse ci-dessous :

Une nouvelle enquête est déjà relancée pour gagner cette fois-ci la tablette éducative V-Tech adaptée aux enfants.

Tout le monde peut s'inscrire en composant le 0 892 23 73 38 (40 centimes par minute) du lundi au vendredi entre 9h et 13h et à tout moment par SMS en envoyant TOM au 7 11 12 (65 centimes par message +coût d'envoi d'un SMS).

Bonne chance!

