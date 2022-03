Fajr : "Ce match d'Auxerre me motive pour celui contre le PSG !"

Après de bons débuts contre Brest en coupe et Rennes en championnat, Fayçal Fajr avait connu un match plus terne contre Toulouse, à l'occasion de la 5e journée de Ligue 1, le 10 septembre. Depuis, il n'a plus joué la moindre minute en match offciel avec l'équipe première. "C'est bien pour ça que je suis surmotivé pour ce match contre Auxerre. Je devrais avoir du temps de jeu, à moi de prouver...", commente-t-il.

Dans un coin de sa tête, trotte aussi le match de samedi à jouer contre Paris. "Si je joue contre Auxerre et que je fais un très bon match, peut-être que le coach me fera jouer contre le PSG", s'enthousiasme-t-il. Il ne cache pas de jouer cette rencontre au Parc des Princes, lui qui dit supporter Paris depuis des années.

