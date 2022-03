Auxerre-Caen (1-2) : Malherbe s'offre une place en quarts de finale

Voir le tirage au sort des quarts de finale

Comme convenu, le coach caennais avait décidé de faire tourner son effectif à l’occasion de ce huitième de finale de coupe de la Ligue. Plusieurs remplaçants habituels se voyaient alors offrir une place de titulaire en terre bourguignonne. De son côté, l’entraîneur de l’AJA, Laurent Fournier, avait décidé de lancer une équipe plus proche de celle qui est régulièrement alignée en championnat.

Sans vraiment faire le jeu, les Caennais s’offraient de bonnes situations. Suite à une récupération au milieu de terrain, les hommes de Franck Dumas déstabilisaient le bloc adverse. Livio Nabab faisait alors preuve de sang froid pour tromper Olivier Sorin (0-1, 24’). Mais les Bas-Normands ne restaient pas longtemps devant. Ben Sahar se chargeait d’égaliser pour Auxerre (1-1, 29’). Peu avant la mi-temps, Anthony Deroin aurait pu doubler la mise pour son équipe. Mais à la suite d’une bonne perforation plein axe, sa frappe trouvait un contre auxerrois (43’).



Coup de pouce de l'arbitre



L’un des tournants du match intervint à la 50’ minute de jeu quand l’arbitre, Saïd Ennjimi expulsa Willy Boly suite à une intervention très appuyée sur Lenny Nangis. Les minutes qui suivirent furent marquées par une reprise malherbiste du contrôle des opérations, et surtout par des contacts rugueux entre les 21 acteurs encore sur la pelouse.

La supériorité numérique des Bas-Normands ne semblait pas avoir d’incidence positive sur le jeu caennais. Au contraire, ce sont les Bourguignons qui se montraient les plus dangereux. Suite à une perte de balle caennaise au milieu de terrain, Roy Contoux défiait Grégory Leca avant d’expédier un missile sur la barre de Thomas Bosmel (68’). Omniprésent en première mi-temps, Anthony Deroin peinait en seconde période à prendre en défaut la défense adverse. Et c’est encore Auxerre qui insistait. Roy Contout se retrouvait seul face à Thomas Bosmel (81’). Mais sa balle piquée non cadrée finissait sa course en six-mètres.



Doublé de Nabab



Il fallut alors s’en remettre aux prolongations, forcément mal venues à trois jours du déplacement des Caennais à Paris pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. A l’image de Lenny Nangis, les hommes de Franck Dumas manquaient souvent de précision dans leurs transmissions de balle, annihilant souvent presque d’eux-mêmes leurs offensives. Les joueurs de Laurent Fournier étaient les premiers à sonner la charge. Roy Contout, tout seul au deuxième poteau, piquait sa tête avant que Thomas Bosmel ne parvienne à repousser le cuir (95’). Sur un contre, Kamel Chafni parvenait à servir Yaya Sanogo dans le dos de la défense malherbiste. La frappe de l’attaquant de l’AJA trouvait alors une nouvelle parade du portier caennais.



Après la pause, Romain Hamouma optait pour la solution individuelle. Grâce à un bon passement de jambes, il effaçait son vis-à-vis avant de tenter sa chance. Mais sa frappe trop enlevée n’attrapait pas le cadre (107’). Les Auxerrois répondaient aussitôt par l’intermédiaire de Kamel Chafni. Ce dernier perforait le côté gauche de la défense normande avant de servir Yaya Sanogo, seul au point de penalty. Sa reprise imprécise fila à côté du poteau droit de Thomas Bosmel (108’). Sur une énième offensive côté droit, amenée par Anthony Deroin, Romain Hamouma adressa un excellent centre devant la cage bourguignonne. Livio Nabab se jeta alors pour pousser le ballon et offrir la victoire aux siens (1-2’, 116’). Depuis l’expulsion de Willy Boly à la 50’ minute de jeu, il s’agissait du premier tir cadré des Caennais...

La feuille de match

Auxerre-Caen : 1-2 (1-1)

8e de finale de la Coupe de la Ligue - Mercredi 26 octobre

Buts : Sahar (29’) pour Auxerre, Nabab (24’ et 116’) pour Caen.

Cartons jaunes : Deroin (46'), Wagué (65’) et Nabab (117') pour Caen, Cissé (25’) et Segbefia (93’) pour Auxerre

Carton rouge : Boly (50’) pour Auxerre.



Auxerre : Sorin - Sidibe, Boly, Hengbart, Richting - Jemaa (Segbefia), Le Tallec (Coulibaly, 56’), Cisse, Chafni, Sahar - Contout (Sanogo, 98’).

Caen : Bosmel - Raineau, Wagué, Leca (Seube, 91’), Van Dam - Proment, Deroin, Tandia (Hamouma, 67’), Fajr (Nivet, 79’) - Nabab