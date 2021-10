Alençon. Alençon: deux associations demandent l'interdiction des compteurs Linky

Alors que les nouveaux compteurs électriques Linky commenceront à être installés le 30 octobre 2017 à Alençon (Orne), l'association de consommateurs Indécosa et le collectif Alternative citoyenne d'Alençon veulent alerter les habitants. Les deux structures déplorent un manque de transparence dans l'information des usagers de l'électricité.

Confidentialité, rayonnement, principe de précaution

Les deux structures déplorent que, selon elles, la confidentialité des données de consommation de chacun n'est pas respectée, qu'Enedis (ex ERDF) enregistre les données toutes les demi-heures, là où la CNIL recommande un seul enregistrement par heure. Les récriminations agitent aussi l'épouvantail de la santé: le nouveau compteur rayonnerait des ondes, les associations en appellent au " principe de précaution ". C'est aussi l'incompréhension du gâchis économique et écologique que représente le changement des actuels compteurs qui fonctionnent pourtant très bien. Pascal Mesnil, d'Alternative Citoyenne:

Les opposants à Linky dénoncent encore la perte d'emplois par les agents chargés du relevé des compteurs. Comme cela est déjà le cas en Normandie à Saint Étienne du Rouvray où à Yerres, ils ont écrit au maire d'Alençon pour lui demander de prendre un arrêté municipal d'interdiction d'installation des compteurs Linky.

La réponse d'Enedis

Si on change les compteurs, ça n'est pas une lubie d'Enedis, explique Vianney Lecointre, délégué territorial dans l'Orne. On ne fait qu'appliquer la loi de transition énergétique. Les maires n'ont aucune compétence là-dedans. Évidemment on respecte la confidentialité des données qui en aucun cas ne sont communiquées. Quant au rayonnement radioélectrique, il est infinitésimal, puisque le système que l'on utilise est celui qui est utilisé par les personnes qui sont allergiques au Wi-Fi. En revanche, selon le délégué d'Enedis dans l'Orne: l'usager aura un tas d'avantages avec ce nouveau compteur, pour maîtriser sa consommation, mais aussi notamment lors de la généralisation à venir de la production électrique photovoltaïque:

Dans l'Orne, l'installation des compteurs Linky s'achève sur le secteur de Mortagne-au-Perche. Il est en cours sur celui de L'Aigle. Il débutera le 30 octobre 2017 à Alençon. La totalité des compteurs de la ville sera changé avant la fin de 2018.

