Caen. Open de tennis de Caen : découvrez les joueurs de la 11e édition

C'est un plateau de haut vol qu'ont présenté lundi 16 octobre 2017 les organisateurs de l'Open de tennis de Caen (Calvados) qui se tiendra du 10 au 13 décembre 2017 au Zénith de Caen. Grande nouveauté cette année, les femmes font leur entrée dans le tournoi.

Les meilleurs joueurs mondiaux à Caen

La joueuse française Pauline Parmentier, 95e mondiale et membre de l'équipe de France de Fed Cup et la 4e joueuse mondiale, l'Ukrainienne Elina Svitolina inaugureront ce premier Open féminin du Calvados.

Chez les hommes, le parrain historique Paul-Henri Mathieu jouera l'un des tous derniers matchs de sa carrière. Habitué du tournoi et vainqueur en 2012 et 2014, Richard Gasquet sera bien présent, tout comme l'espagnol Roberto Bautista-Agut (13e à l'ATP). Le jeune Français, Geoffrey Blancaneau, vainqueur de Roland Garros junior en 2016, Jérémy Chardy et l'ex n°3 mondial, David Ferrer font partie des nouveaux joueurs de cette 11e édition.

À la recherche de bénévoles

Les qualifications pour le tournoi final commencent mercredi 18 octobre 2017 et durent jusqu'au 1er novembre. Les organisateurs sont encore à la recherche de bénévoles pour cette 11e édition. Pour l'instant, ils sont plus de 200 à être mobilisés.

