Deux rendez-vous pour mieux comprendre la Normandie

Ce n’est une surprise pour personne : c’est en 1066 que naît la Normandie, à l’issue de la Bataille d’Hastings. Un affrontement entre Anglais et Normands qui eut raison de milliers de combattants, et qui sera raconté par le spécialiste des historiens normands et anglo-normands du Xe au XIIe siècle, Pierre Bouet, lors d’une conférence au Château de Caen, mercredi 2 novembre.

Mais si la Normandie s’est construite grâce à cette histoire, elle jouit aussi d’une réputation internationale véhiculée par les nombreux mythes et légendes circulant sur la région, et renforcés par l’absence de traces matérielles laissées par les Vikings par exemple. Samedi 29 octobre à 15h, c’est le Docteur en histoire des religions comparées Patrice Lajoye qui y présentera “Mythes et légendes scandinaves en Normandie”.

Pratique. Samedi 29 octobre (15h) et mercredi 2 novembre (17h) à l’auditorium du Château de Caen. Tél. 02 31 30 47 60.