“Jour J - Bataille de Normandie”

Cette exposition permanente, qui clôturera la visite de l'ensemble des parcours sur la Seconde Guerre mondiale, est consacrée à l'épisode essentiel de la libération de l'Europe. Si le Jour J est connu de tous, peu de gens savent en revanche à quel point la Normandie, passé le 6 juin 1944, a payé le tribut de la libération de la France et de l'Europe : destructions des villes, bombardements massifs, batailles d'une férocité comparables à celles du front de l'Est mais aussi souffrance des civils, évoqués grâce aux textes de Jean Quellien, professeur à l'Université de Caen.



Les civils au coeur des combats

Profitant de cette ouverture, le Mémorial de Caen propose d'accéder gratuitement, le samedi 20 mars, aux films et à ce nouvel espace. Un “Mini-salon du livre” est également organisé. Seize écrivains, spécialistes de la Bataille de Normandie, participeront à plusieurs rencontres dans l'après-midi. Parmi ces rencontres : “Le Débarquement se dessine !” à 16h15 ou encore, à 17h, “Les civils au coeur des combats”.



