Cormelles-le-Royal. Calvados : après avoir frappé sa compagne, il menace un policier avec un couteau

Un Turc âgé de 49 ans a été jugé mercredi 11 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Il lui était reproché : violences conjugales, menaces de mort, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique et port sans motif légitime d'arme blanche. Ceci à Cormelles le royal au sud de l'agglomération le dimanche 3 septembre 2017.

Il avance sur le policier armé d'un couteau

Ce soir-là, une adolescente se précipite chez son voisin pour demander de l'aide car son père frappe sa mère. Celui-ci va alors tenter de maîtriser l'homme qui tente d'étrangler sa compagne mais, se voyant menacé d'un couteau, il finit par appeler la police. L'un des agents est également confronté à l'arme blanche que l'individu pointe sur lui. Son collègue devra utiliser le taser. Le prévenu prétend alors ne pas avoir pu identifier qu'il s'agissait de policiers. "J'avais la lampe dans les yeux. Si je portais un couteau c'était pour me défendre contre mon voisin."

Des dommages et intérêts sont sollicités pour les deux agents par leur avocat qui considère qu'ils ont eu affaire à une brute dangereuse.

"Il faut informer et former les victimes de violences conjugales"

Le couple est arrivé de Turquie il y a une trentaine d'années. La victime présente à l'audience est souvent frappée et parle à mi-mots de pratiques culturelles. Elle souhaite, pour sa famille, reprendre la vie commune. Propos qui scandalisent la procureure "Madame, ce que vous avez subi n'est pas tolérable, et ceci nulle part dans le monde et sous aucun prétexte !" Elle ajoute qu'il faut informer et former les victimes pour ne pas les retrouver sur une table d'autopsie.

Le coupable écope de 6 mois de prison dont un mois ferme assortis de 24 mois de mise à l'épreuve et d'obligations de soins psychologiques et en alcoologie.

Il devra suivre un stage de responsabilisation aux violences conjugales et verser 1 000 euros en réparation du préjudice causé à l'agent menacé. Enfin il devra s'acquitter de 500 euros de frais de justice.

