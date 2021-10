Magie. À Rouen, Super Draco vient sauver la planète

C'est le troisième spectacle pour enfants que Draco imagine. Il prévoit cette fois de sauver la planète menacée par le vilain Pollutor dans un spectacle truculent dans lequel son public participe activement. Accessible dès 4 ans, ce spectacle attractif séduira petits et grands.

Un self-made man

Ce magicien rouennais est un autodidacte : "J'ai eu la chance qu'on m'offre alors que j'étais enfant une boîte de magie. Depuis, je n'ai eu de cesse de me perfectionner en faisant beaucoup de recherches sur l'histoire de la magie et j'ai en plus bénéficié des conseils de deux professionnels de la magie reconnus, tous deux normands: François Normag et Hugues Protat."

Pour créer ses spectacles, Draco s'inspire de tours classiques qu'il revisite et s'approprie ou crée de nouveaux tours en fonction du thème choisi. Après Quand j'étais petit et La folie du professeur Draco, il prévoit en toute simplicité de sauver le monde dans ce nouveau spectacle humoristique surprenant.

Sur le thème de l'écologie

"Je voulais parler d'écologie mais aborder ce thème de façon ludique et interactive." Munis de trois supers pouvoirs, réduire, recycler et économiser, Super Draco qui habite la ville colorée et verdoyante de Greencity accompagné par sa mascotte M. Green viendra à bout de l'obscur Pollutor.

Super Draco fait comprendre à son public que l'eau est une denrée à préserver : "Je renverse une bouteille d'eau mais l'eau ne s'écoule plus." Il parvient ainsi à transformer des matières plastiques en t-shirt pour illustrer le recyclage. "Je ne voulais pas d'un spectacle moralisateur mais je voulais faire rire avec un spectacle très visuel."

Une équipe de supers héros

Dans un décors utopique et très bucolique, de jeunes supers-héros viendront lui prêter main forte. Super Draco recrute en effet dans son public des aides. "Munis de quelques accessoires, capes, ou baguettes, ils montent sur scène pour lutter avec moi contre Pollutor." On rencontre par exemple Magnetman, "le plus attirant des super-héros", sur lequel le métal vient se fixer par magie. Draco en fait un aimant à petite cuillère dans un tour amusant. "Tous mes spectacles de magie destinés aux jeunes publics sont participatifs" souligne l'artiste.

Pratique. Du 21 octobre au 25 octobre. Théâtre à l'Ouest à Rouen. Tarif 10€. www.theatrealouest.fr

