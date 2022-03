Course poursuite entre un motard et les gendarmes ce lundi après midi, vers 16h30, sur la 2 x 2 voies entre Falaise et Caen... Les forces de l’ordre ont pris en chasse ce motard, aux comportements dangereux... vitesse excessive, slaloms entre les voitures, roues arrières.... le motard a pu prendre la fuite, mais il a été identifié grâce à la plaque d’immatriculation de sa machine ....