Rouen. Mont Saint Aignan : l'amoureux transi harcèle son ex-femme

Le 5 janvier 2017 à Mont Saint Aignan (Seine-Maritime), la victime adresse un courrier au Procureur de la République pour dénoncer le harcèlement dont elle fait l'objet de la part du père de ses enfants. Depuis quelques mois, ce sont en effet plusieurs centaines de SMS injurieux, insultants et menaçants qui lui sont envoyés jour et nuit par l'amoureux transi. Séparés depuis l'été 2016, il semble que le couple, à l'instigation de la victime, souhaite entretenir les relations les plus amicales possibles, après néanmoins que le prévenu ait déjà été avisé de ne plus entrer en contact avec sa conjointe à la suite de menaces de mort qu'il avait proférées l'été 2016.

Jugé en correctionnelle, il avait écopé de quatre mois de prison avec sursis en juillet 2017. Cette fois ci, il est placé sous contrôle judiciaire pour harcèlement et atteintes à l'intégrité physique de sa compagne, qu'il bouscule et malmène volontiers. Une rencontre fortuite avec elle dans la rue qui se passe mal amène celle ci à aller plus avant en justice.

Sa santé est fragilisée

Apeurée et inquiète quant au comportement du père de ses enfants quand celui ci les reçoit pour le week end, elle perd l'appétit et s'affaiblit moralement. "Je regrette amèrement ce qui est un harcèlement", reconnaît le prévenu. Pour la partie civile, "dix huit mois de harcèlement ininterrompu, c'est inacceptable". Le Ministère public rappelle que "le prévenu a déjà reçu plusieurs avertissements dont il n'a pas tenu compte". Sa défense souligne : "mon client s'est durement senti dépossédé de son rôle de père".

S'il est relaxé des faits de harcèlement, le Tribunal le condamne à huit mois de prison avec sursis et à une mise à l'épreuve de deux ans.

