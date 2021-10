Alençon. Des vestiaires de rue pour SDF en Normandie

Ils sont quinze futurs dirigeants et dirigeantes d'entreprises du bâtiment, âgés de 23 à 47 ans, actuellement en formation à l'ESJDB à Caen et à Alençon. Mais avant de devenir chef d'entreprise, ils se sont fixé un challenge: financer et installer des "vestiaires de rue" appelés My Box, pour les sans domicile fixe, comme c'est déjà le cas à Rouen avec l'association Asar. Julien Merré et Julien Licoine, qui font partie de ce projet:

Julien Merré et Julien Licoine Impossible de lire le son.

Il s'agit d'offrir un peu de confort et de sécurité aux SDF en leur permettant d'y entreposer sacs, duvets et autres biens qu'ils doivent sinon toujours transporter avec eux. C'est aussi une action de resocialisation, en les responsabilisant par la mise à disposition pour six mois de ces "vestiaires de rue":

Julien Merré et Julien Licoine Impossible de lire le son.

Les futurs dirigeants qui mènent cette action en parallèle de leur formation, souhaitent faire fabriquer ces casiers par des personnes en insertion. Ils doivent trouver les financements, mais aussi les associations locales qui assureront la pérennité du dispositif:

Julien Merré et Julien Licoine Impossible de lire le son.

Ce projet avance bien à Rouen, il devrait s'implanter place Le Lieur sur la rive droite. Il avance un peu mois vite à Caen où il ne sera inauguré que courant mai 2018.

Julien Merré et Julien Licoine Impossible de lire le son.

Cette installation de vestiaires pour SDF à Rouen, est une première en France. Ce projet est soutenu par la Fondation Abbé Pierre et par la Fondation Fédération Française du Bâtiment. L'espoir du groupe est que d'autres s'emparent de ce projet et le développent dans d'autres villes de France.

Julien Merré et Julien Licoine Impossible de lire le son.

Ceux qui souhaitent soutenir financièrement ce projet peuvent le faire sur Leetchi.

Contact: myboxesjdb12@gmail.com