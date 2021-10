Le-Havre. Des stages numériques pour accroître l'activité des commerçants

La CCI Seine Estuaire propose aux commerçants et aux entreprises de "booster leur business grâce au digital". Deux salariés de Google sont présents à la CCI toute cette semaine du 9 au 13 octobre 2017. Ils proposent des ateliers avec des pistes pour augmenter le trafic d'un magasin, mieux référencer son entreprise ou encore gérer l'image de sa société sur le net. Un outil qui est devenu incontournable. Écoutez Jean-Luc Picard, élu à la chambre de commerce et lui-même commerçant au Havre. Il a pu tester les effets positifs d'Internet:

La CCI Seine Estuaire propose une formation pratique "Google pour les pros" pour les commerçants et aux acteurs locaux (PME, TPE et entrepreneurs):

• Augmenter son trafic en magasin: 9 octobre au Havre, 12 octobre à Fécamp et 13 octobre à Lisieux.

• Développer son entreprise grâce au référencement naturel: 9 octobre au Havre et le 12 octobre à Fécamp.

• Penser digital et comprendre le consommateur: le 10 octobre au Havre et le 13 octobre à Lisieux.

• Apprendre à optimiser ses actions digitales grâce à l'analyse de données: le 10 octobre au Havre.

• Préparer et construire son projet digital: le 11 octobre au Havre.

• Construire sa marque et raconter une histoire sur internet: le 11 octobre au Havre.



Des stages qui se déroulent sur une demi-journée. C'est gratuit sur inscription.

