Rouen. Hockey-sur-glace: les Dragons de Rouen continuent sur leur belle série de victoires

La série de victoires continue pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime). Ils s'imposent 4-2 face aux Lions de Lyon, vendredi 7 octobre 2017, lors de la 10e journée de la Ligue Magnus.

Un mauvais début de match

Et comme lors de la victoire contre Angers, les Jaunes et Noirs vont de nouveau courir après le score. Lors du premier tiers-temps, les locaux marquent par deux fois:Julien Correia, en supériorité numérique puis par Pavel Chernook, 2-0. Un premier tiers à sens unique pour des Rouennais qui ne semblent pas être descendus du bus face à des Lyonnais plutôt frais qui n'avaient pas joué depuis sept jours.

Les Normands reviennent avec de bien meilleures intentions au deuxième tiers et reviennent à 2-1 sur un lancer lointain de Richard Stehlik 2-1. Ils égalisent sur un joli mouvement initié par Anthony Guttig qui transmet à Hubacek qui sert parfaitement Joris Bedin pour un lancer qui termine au fond des filets 2-2. Grâce à l'ancien portier des Lyonnais Matija Pintaric particulièrement en forme face à ces anciens coéquipiers, les joueurs de Fabrice Lhenry n'encaissent plus de but dans ce deuxième tiers.

Supériorité numérique

L'ultime tiers-temps permet aux Dragons de prendre le dessus au niveau du jeu face à des locaux qui semblent craquer quelque peu et la sentence tombera à la 14e minute sur un nouveau but de Joris Bedin qui donne l'avantage aux Dragons 3-2. À un peu plus de deux minutes du terme, c'est en supériorité numérique que les Rouennais clôtureront définitivement cette soirée par Loic Lampérier 4-2.

Les Dragons de Rouen, en tête du classement, ont désormais quatre points d'avance sur les Rapaces de Gap qui ont un match de plus à jouer. Prochain match de championnat: le mardi 10 octobre 2017 face à Mulhouse sur l'Ile Lacroix.

