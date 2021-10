Rouen. Hockey sur glace : l'Hormadi d'Anglet en visite chez les Dragons de Rouen

Fraichement battus aux tirs aux buts par les Ducs d'Angers, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) auront l'occasion de rectifier le tir dès ce mardi 8 janvier 2019 en recevant sur leur glace de l'Ile Lacroix l'Hormadi d'Anglet à partir de 20h lors de la 32è journée de Synerglace Ligue Magnus.

Si l'écart entre les deux équipes est conséquent entre le leader Rouen et son adversaire du jour Anglet 10è au classement, les Basques avaient été la première équipe à faire douter les Jaunes et Noirs à domicile allant jusqu'a les emmener en prolongations. "On se rappelle qu'Anglet chez nous on avait déjà gagné en prolongations en menant 4-1 et ils étaient revenus à 4-4" déclarait le coach Fabrice Lhenry.

Si la 2è rencontre en terre basque avait été un peu plus facile avec une victoire 8-3, les résultats de l'Hormadi sont en nette amélioration depuis quelques matchs avec une victoire contre Gap et des courtes défaites face à Angers et Lyon. " ils sont dans une meilleure passe actuellement mais c'est le genre d'équipe qui, si on démarre bien, laisseront peut-être couler un peu le match mais ils ont besoin de points pour se sauver et seront donc prêts à tout donner donc il faudra mettre le bleu de travail dès le début du match" ajoutait le coach des Rouennais.

Du coté du défenseur Florian Chakiachvili, l'heure est également à la prudence pour des Normands qui traversent actuellement une phase un peu plus compliquée. "Cela peut être un match piège. C'est vrai que sur le papier on est supérieurs mais on a vu cette année qu'on a jamais eu de matchs facile donc il faudra être prêts dès le début et commencer plus fort que ce qu'on a fait contre Angers."