Pour Malherbe, la bonne dynamique continue

Mais cet “honneur” a au moins eu le mérite de souligner une performance qui n’est pas passée inaperçue et qui a surtout permis au Stade Malherbe d’arracher un bon point à Brest, samedi 15 octobre (1-1), pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Il a fallu attendre la 85e minute de jeu pour voir Malherbe trouver le chemin des filets. Un bon coup-franc de Benjamin Nivet par dessus la défense bretonne trouvait alors le bout du pied de Thomas Heurtaux qui venait de se jeter devant la cage de Steeve Elana.



“Le nul nous convient, soulignait le héros de la soirée à la sortie des vestiaires. Il ne fallait surtout pas perdre, car l’essentiel était de garder Brest à distance”. Avec ce point, Malherbe garde donc 7 longueurs d’avance sur les Bretons qui occupent actuellement la 16e place du classement.

Les rabat-joie pourront toujours clamer que Caen aurait pu faire mieux. Les deux belles occasions de Kandia Traoré et de Romain Hamouma auraient pu faire la différence en début de rencontre. Mais avec ce match nul, Caen reste invaincu sur ses cinq derniers matchs en championnat. “C’était important de ramener quelque chose de Brest”, confie le milieu Grégory Proment. Et contre Montpellier samedi puis contre le PSG, on peut réussir quelque chose de bien”.