Google a changé la vie de Norman, le phénomène du net nous le raconte en vidéo et en musique !

Sur la forme, il y a un petit peu de changement. Avec son style habituel et avec beaucoup de vérité, il abord un thème de société dans ce nouveau clip : le moteur de recherche Google !

Rappelons que Norman, c'est 700 000 fans sur les réseaux sociaux, près de 42 millions de vues (toutes vidéos confondues), mais aussi (et ça c'est nouveau) un magnifique col roulé jaune à lignes noires et rouges et de belles lunettes ! Après s'en être pris aux chemises, "un vêtement ringard qui plaît aux femmes", et avoir comparé celles-ci à des "ovnis", Norman s'attaque gentiment à l'un des médias qui l'a aidé à se propulser sur la toile dans une nouvelle vidéo à découvrir ci-dessous sans plus attendre ! Le géant américain de la recherche sur le web a visiblement véritablement changé sa vie.