Mondeville. Basket (LFB). Mondeville arrache la victoire sur le fil face à Lyon (70-67)

C'était annoncé, Lyon a totalement changé de dimension. Mais les joueuses de Romain Lhermitte ont fait tombé le club racheté par une star du basket français qu'est Tony Parker. Pourtant pas favori, Mondeville prenait les devants dès l'entame de match, grâce à un trois points de Talbot. En manque d'efficacité au shoot, Mondeville a vite été dépassé par les lyonnaises, vives et adroites dans la raquette. Asphyxiées par les partenaires de Marième Badiane, l'USOM enchaînait les pertes de balle et les mauvaises décisions (15-22, 10').

L'inépuisable Ingrid Tanqueray

De son côté, Lyon pouvait compter sur la vivacité d'Ingrid Tanqueray. La meneuse de l'ASVEL, aussi à l'aise à 3 points qu'au service de son équipe, et particulièrement pour Diawara qui affichait un 60% de réussite en première période, étonne encore. "C'est sans doute la shooteuse à 3 points la plus régulière du championnat. Elle est impressionnante", souligne Romain Lhermitte. Les derniers instants avaient de quoi donner des frissons voyant Mondeville prendre le devant d'une unité (68-67) grâce à Lisa Berkani, qui termine à 20 points personnels, pour ensuite bénéficier d'une faute offensive côté lyonnais à vingt secondes du coup de sifflet final. Talbot venait transformer deux lancers francs pour creuser l'écart. Une deuxième victoire mondevillaise méritée "On s'est battu avec le coeur. Les jeunes se mettent au diapason et les cadres s'éclatent. La soirée est complète pour nous", se satisfait Romain Lhermitte. Kim Gaucher, la capitaine, ajoute : "C'était dur mais je pense qu'on a mérité la victoire. Jouer à la maison, avec les supporters doit être une force, comme l'an dernier. C'était génial ce soir!"

Après deux premiers succès, Mondeville se déplacera chez les Tango de Bourges ce samedi 7 octobre (20h). Des retrouvailles attendues avec KB Sharp et Marine Johannès...

Fiche technique

USO Mondeville : Talbot 10, Chassé, Saint-Just, Djekoundade 2, Mosengo-Masa, Hejdova 13, Tadic 8, Nauwelaers, Berkani 20, Gaucher 13.

Lyon ASVEL Basket : Peters 14, Franchelin, Salagnac 11, Lezin, Tanqueray 20, Allen 12, Diawara 7, Allemand, Herminjard, Badiane 3.