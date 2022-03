Le comité d’entreprise de l’équipementier automobile s'est en effet réuni hier en milieu de journée, et a annoncé la fermeture du site en juin 2013, avançant des installations obsolètes et des pertes récurrentes. Plus de 320 employés vont perdre leur travail. Le syndicat FO relève une "vraie catastrophe" pour le bassin d'emploi de Condé sur noireau.