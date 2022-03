Honeywell : la direction "attend de voir" les propositions

Honeywell et son directeur des relations sociales François Serizay, dit comprendre les réactions des concernés, et tente d'y apporter une réponse la plus adaptée possible.

"On nous dit que des solutions ou des propositions vontêtre portées à notre attention, j'attends de voir ce qu'on va nous proposer pour voir la suite qu'il conviendra d'y donner", a ainsi expliqué François Serizay à notre micro.