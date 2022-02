Des vendanges dimanche dans l'Orne ! sur le coteau de la Guesferie à Vingt Hanaps près d'Alençon

On se prépare aux vendanges, ce dimanche à Vingt Hanaps, près d?Alençon ... sur le coteau de la Guesferie..., cela fait déjà 11 ans que cette parcelle de 700 pieds de vigne est vendangée... un gamay parfumé et fruité... 1 500 bouteilles produites l?année dernière... et ce millésime est particulièrement prometteur.

Ces vendanges sont ouvertes à tous les volontaires ....il faut venir avec son sécateur et son panier ! A midi, après les vendanges, le dernier millésime sera servi en guise d?apéro ... ce vin n?est pas en vente... on peut s?en procurer en adhérant à l?association pour 8 euros... pour les vendangeurs, rendez vous devant la place de la mairie de Vingt Hanaps, dimanche matin à 9h ...

