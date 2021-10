Maria: alerte "violette" cyclonique en Martinique, le plus haut niveau d'alerte

"Maria sera au plus près de nos côtes vers la mi-journée", a indiqué la préfecture, précisant que l'ensemble des services de sécurité et de secours "sont pré-positionnés, prêts à intervenir (soit 600 sapeurs-pompiers, 200 policiers, 200 gendarmes et 500 militaires)", et que les communes doivent "mettre à l'abri leur population située en zones sensibles (submersion marine, zones inondables, zones à risques, glissements de terrain...)".

A LIRE AUSSI.

Ouragan Maria: la Guadeloupe placée en alerte orange cyclonique

Incendies au Portugal: des brasiers actifs dans tout le pays

Vents et inondations: 9 départements du sud en vigilance orange

Intempéries: alerte orange levée en Corse et dans le Sud-Est

Incendies au Portugal: relative accalmie avant un week-end à risque