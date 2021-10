Caen. Le Biocoop du passage Démogé ouvre à Caen

Le magasin Biocoop au 77 rue de Bernières à Caen (Calvados) ouvre ses portes ce vendredi 15 septembre 2017. C'est un magasin du réseau de coopérative " Biocoop " qui oeuvre pour développer une agriculture bio au niveau local.

L'objectif est de faire découvrir ou redécouvrir des produits simples et de qualité et des produits bios accessibles à tous et qui bénéficie autant aux clients qu'aux producteurs locaux.

Un magasin de proximité bio et équitable.

Huit emplois en CDI de 35 h ont été créés pour former une équipe enthousiaste et soudée autour des mêmes valeurs.

Sur les 300 m2 du magasin, une gamme de produits en vrac sucrés et salés et une offre très importante de produits frais et des produits pour la maison, l'hygiène et des cosmétiques sont proposées. Les clients trouveront aussi des produits locaux comme du cidre, du poiré, du jus de pomme, des bières, du camembert, de la glace, du miel...

Pratique. Du lundi au samedi, de 9h 30 à 19 h 30.