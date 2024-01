Manche. Une subvention pour transformer les bureaux de tabac

Une aide pour les buralistes vient d'être renouvelée jusqu'en 2027 entre la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) et la confédération des buralistes. Elle permet de les aider à transformer leurs commerces pour s'adapter aux nouveaux usages et à la baisse du tabagisme. L'objectif de la CCI est qu'ils deviennent des "commerces d'utilité locale" avec plus de service.

Le Pénalty à Agneaux, transformé grâce à une subvention Impossible de lire le son.

Pour y prétendre, il faut rénover au moins deux éléments à l'intérieur du commerce et deux à l'extérieur. Les bureaux de tabac peuvent toucher jusqu'à 33 000 € de subvention. Pour Laurence Fontaine, sans cette aide, elle n'aurait pas lancé les travaux. L'augmentation du passage lui a permis d'embaucher un salarié supplémentaire. De la première convention, une cinquantaine de bureaux de tabac ont été aidés dans la Manche, sur les 316 installés dans le département au dernier comptage.