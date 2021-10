Saint-Lô. Effets indésirables du Levothyrox : "C'est jouer avec notre vie" s'alarme une Manchoise

Fatigue, perte de cheveux, nausées, vertiges... La colère monte, et elle devient de plus en plus forte depuis quelques semaines, après les effets secondaires et néfastes dus à la nouvelle formule du Levothyrox. Ce médicament est prescrit à plus de 3 millions de patients en France pour soigner des problèmes de thyroïde. Sa formule a été modifiée il y a quelques mois, à la demande de l'agence du médicament.

Plus de mal que de bien

Certains patients se sont vus prescrire un médicament de substitution, mais avec de nouveaux effets secondaires. En rupture de stock, il ne sera donc plus délivré. Une habitante de la Manche, Murielle, 47 ans, a été opérée en 2009. Elle n'a plus de thyroïde, mais sera tout de même contrainte de reprendre le Levothyrox, qui lui fait plus de mal que de bien :

Murielle Impossible de lire le son.

Murielle crie sa souffrance, comme Annie Duperey, la comédienne vient d'adresser une lettre ouverte à la ministre de la Santé. Une pétition pour le retour à l'ancienne formule a par ailleurs été lancée sur internet.

La présidente de l'Association française des malades de la thyroïde devait rencontrer les responsables de l'agence française du médicament.