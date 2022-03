Le célèbre chapiteau sera au Parc des expositions et sur les trois jours, la troupe donnera six représentations ouvertes au public. Vendredi 21, à 19h30. Samedi 22, à 14h30, 17h30 et 20h30. Dimanche 23, à 14h30 et 17h30. Cette année, les animaux sont rois sur la piste, sans oublier les incorrigibles clowns.

Pratique. Vendredi 21 à dimanche 23 octobre au Parc expo. 13 €/45 €.

www.cirquepinder.com