Hors Normandie. Béliers, Lion, Balance et Verseau les signes forts de ce jeudi 7 septembre

Bélier

Le soleil vous irradie. On essaie de vous ressembler. La beauté aussi spectaculaire ne pèse pas grand-chose sans votre charme et votre humour. Profitez bien de cette période durant laquelle vous êtes l'objet d'inspiration générale.

Taureau

Mars et Jupiter révèlent une forme de vulnérabilité administrative. Soyez particulièrement prudent concernant tous les conflits qui pourraient tôt ou tard se terminer au tribunal.

Gémeaux



Pop, rock ou Urban? vous aurez l'envie de vous dynamiter au rythme des musiques diverses et variées. La journée de travail sera assez dense, il faut bien exorciser parfois ce trop-plein de tension accumulée.

Cancer

Vous avez l'impression de piétiner. Rien n'avance comme vous le désireriez. Dans cette situation monotone les astres vous précisent que d'ici lundi prochain l'énergie s'inverse. Tout est possible et réalisable.

Lion

Bons résultats en ce qui concerne certains projets qui semblaient bloqués pour une raison indéterminée. Le " fiat lux " est pour aujourd'hui; enfin tout se débloque. C'est une bonne chose.

Vierge

Si vous êtes aujourd'hui amené à vous déplacer, le moyen de locomotion sera pour vous le synonyme de charme, et plus si ce sont des transports en commun. Anonyme et familier, possibilité de rencontres incroyables. Moment de grâce.

Balance

Toute fringante, vous attendrez du nouveau concernant une évolution quelconque. Vous serez flattée d'être scrutée par un oiseau de probablement bon augure. Cupidon et Vénus votent pour vous. Le changement c'est pour aujourd'hui

Scorpion

Vous devez passer un entretien? surtout ne jamais avoir l'air d'avoir peur même quand on crève de trouille. Le domaine professionnel est plutôt bien aspecté. Croyez en vous.

Sagittaire

Au sens propre ou figuré, vous vous rendrez compte qu'il y a que dans les films qu'on voit les hommes et des femmes sautiller de plaisir sous la pluie. Journée assez morne. Profitez-en pour buller si vous le pouvez. Aucune décision lourde.

Capricorne

Un peu nostalgique de temps de vacances durant lesquelles vous aviez presque cru à un amour d'été. Votre corps sciait les vagues. Rassurez-vous, vous l'aimiez trop pour l'aimer bien.

Verseau

La perfection n'est jamais due au hasard. Vous saurez feindre la négligence dans votre comportement en ayant tout de même particulièrement étudié votre affaire. Les apparences sont trompeuses. Vous êtes éblouissant.

Poissons

On attendra de vous une forme de solidarité. Un ami dans la difficulté. Un raté technique pour lequel vous pourriez être le début de solution, ou tout simplement être à l'écoute.