Hors Normandie. Matilda a-t-elle retrouvé l'épée d'Excalibur ?

L'épée magique Excalibur n'est peut-être pas qu'une légende…

Nous avons tous entendu parler de cette épée flamboyante retirée du rocher, c'est alors que comme beaucoup d'autres pères avant lui, Paul Jones, 51 ans et originaire de Doncaster, dans le Yorkshire du Sud, a trouvé dans la légende d'Arthur et de ses Chevaliers de la Table ronde, de nombreuses histoires à conter à sa fille Matilda, 7 ans et friande des exploits héroïques du porteur de ladite épée.

Alors, quand la petite famille s'est retrouvée à la fin de l'été dans les Cornouailles, au bord du lac Dozmary, l'un des lieux qui revendiquent le domaine de la "Dame du Lac", la jeune Matilda s'est mise en quête du légendaire vestige.

Elle a multiplié les allers-retours entre la surface du lac et le fond de sa vase sous le regard distrait de ses parents, pour finalement mettre la main sur le trésor que personne n'a jamais trouvé !

Plausible selon vous?