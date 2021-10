Après cinq années de chantier, le stade nautique Eugène-Maës à Caen (Calvados), construit en 1966, offre depuis avril 2017 un visage entièrement nouveau : vestiaires, douches, sanitaires, bassin couvert sportif de 25 mètres, halle de loisirs et, à l'extérieur, solarium, terrasses, fosse à plongeon et grand bassin de 50 mètre désormais aux normes de compétitions... Tout a été rénové !

Objectif : 400 000 visites annuelles

La fréquentation est en constante hausse et ne tardera pas à atteindre l'objectif fixé : dépasser la barre des 400 000 visites annuelles.

Afin de célébrer l'ouverture de ce nouvel équipement, un week-end inaugural gratuit est organisé les vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017, en parallèle du week-end "sport" qui se déroule à la Foire de Caen. Les équipes de Caen la mer ont ainsi préparé un programme d'activités pour petits et grands, afin que chacun puisse découvrir, ou redécouvrir, l'établissement. Eugène Maës a changé de peau !

Trois jours de fête

Vendredi 15 septembre

• Aquagym géant de 18h15 à 19h

• Nage libre dans tous les bassins



Samedi 16 septembre

• Animations bébés nageurs, familiales, natation maternité, cours d'aquagym, cours et prêt d'aquabikes, baptêmes de plongée, nage libre, cours de fitness (zumba, bodyattack, bodybalance…)

• Démonstrations et essais de natation synchronisée, water-polo, nage avec palmes et plongeons

• Grande soirée animée par un DJ de 18h30 à 21h.

• Dans le cadre des Jeux Normands, 45 sportifs normands s'affrontent de 16 h à 18 h 30. Venez les encourager !



Dimanche 17 septembre

• Animations bébés nageurs, familiales, natation maternité, cours d'aquagym, cours et prêt d'aquabikes, baptêmes de plongée, nage avec palmes, nage libre, plongeon, cours de fitness (zumba, bodyattack, bodybalance, pilates… )

• Démonstrations et essais de natation synchronisée et de water-polo.

• Jeux gonflables, jeux surdimensionnés et d'autres surprises vous attendent !



Pratique. Du 15 au 17 septembre. Gratuit. Tél. 02 31 30 47 47. Tous le programme sur le site internet de Caen la mer.

