Chez les moins de 16 ans, Rosario Latouchent et Nianankoro Doumbia seront au tournoi international du Val-de-Marne, avec l'Equipe de France U16, du 23 au 30 octobre. A l'étage supérieur, chez les U17, Daniel Brunard, Mohamed Chemlal et Thomas Lemar participeront eux au tour Elite de l'Euro au Luxembourg, entre le 22 octobre et le 3 novembre.