Amis moldus, il est temps de choisir un sport en cette rentrée, non pas à Poudlard, mais à l'université de Caen (Calvados). Et pourquoi ne pas tenter quelque chose de différent ? Les Burning Hippogriffe, l'équipe de quidditch (le sport favori des sorciers de la saga Harry Potter) recrute en ce début d'année scolaire.

Le quidditch est un sport collectif qui combine basket, rugby et balle au prisonnier. C'est un sport mixte qui se joue à deux équipes de sept personnes. Il y a trois poursuiveurs, un gardien, deux batteurs et un attrapeur, explique Cyril Dumas, l'entraîneur de l'équipe. Les poursuiveurs doivent mettre des buts dans les anneaux du camp adverse; les batteurs lancent des "cognards" des balles assez lourdes de dodgeball. Ce sont les seules balles que l'on peut lancer contre l'adversaire sur n'importe quelle partie du corps. Le gardien, lui est immunisé contre les batteurs et protège bien évidemment les anneaux. L'attrapeur doit prendre le "vif d'or", cher à Harry Potter. Sur le terrain, le vif d'or est joué par un arbitre neutre vêtu short avec une balle de tennis accrochée.

Pour les non-initiés, le quidditch, c'est ça :

L'association caennaise est née il y a quatre ans. Cyril est adepte de ce sport depuis trois ans maintenant. Mais il n'est pas pour autant fan du sorcier à la cicatrice en forme d'éclair. "Ça n'est pas une obligation d'être fan pour faire partie de l'équipe. Moi ce qui me plait c'est l'aspect sportif". Et à raison... dans le quidditch, c'est surtout le cardio qui travaille. "C'est très physique, on fait beaucoup d'aller retour entre le milieu de terrain et les anneaux. Les plaquages sont autorisés, il y a beaucoup de contacts". Alors bien sûr, les joueurs ne volent pas sur des balais, ils courent avec des bâtons flexibles ...entre les jambes et pour rappeler l'univers d'Harry Potter, ils ont choisi des tenues rouge et or, aux couleurs de Gryffondor !

Pratique. Les Burning Griffondor sont joignables sur leur page Facebook

A LIRE AUSSI.

A Rouen, immersion dans le monde de Harry Potter