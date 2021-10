Rouen. Rouen : pris en flagrant délit le vol, il continue à nier

Le 19 juillet 2017 à Rouen (Seine-Maritime), Dieu Béni Yamandja, 26 ans, est surpris par des passants qui le voient fracturer la vitre d'un véhicule et s'y installer pour manifestement fouiller et dérober tout ce qu'il peut. Il n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'on s'apercevra plus tard qu'un autre véhicule garé plus loin a aussi reçu sa visite.

La police est appelée sur les lieux et interpelle bientôt l'individu, aidée par la description qu'en ont faite les passants. Les policiers le découvrent en état d'alcoolémie avancée et ont du mal à le maîtriser, le jeune homme se montrant volontiers agressif.

On retrouve divers objets dans le sac qu'il transporte : chargeurs de téléphones portables, clés USB.. Les objets volés sont présentés à la victime, qui confirme que cela lui appartient.

Il joue la victime

En audition, celui qui a déjà une condamnation à son casier judiciaire pour violences en état d'ivresse, prétend s'être installé dans le véhicule car la vitre était déjà cassée et, à la barre, lundi 28 août 2017, il déclare : "Je ne sais pas de quoi vous parlez."

Un foyer dans lequel il a séjourné note l'indiscipline du prévenu et le non-respect des rendez-vous judiciaires qui lui avaient été imposés lors d'une précédente comparution. Pour le Procureur, cela "et la réitération des faits montrent l'inconscience du prévenu quant à la gravité de ses actes". Pour la défense, "des projets de réinsertion ont été engagés".

Il est finalement condamné à trois mois de prison ferme.

