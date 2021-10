Caen. Manche : 16 conteneurs de déchets nucléaires envoyés en Belgique

Un convoi de "déchets vitrifiés" a quitté lundi 28 août 2017 le site Areva de La Hague (Manche). Seize conteneurs ont pris la direction de la Belgique. "Un transport ferroviaire de déchets vitrifiés de moyenne activité, issus du traitement de combustibles nucléaires usés de Synatrom à l'usine AREVA La Hague, a quitté le terminal AREVA de Valognes", a indiqué la direction du groupe à l'AFP.

68 tonnes de combustibles

La destination finale du convoi se trouve en Belgique, dans le site d'entreposage de Dessel. "Le transport satisfait aux règlementations nationales et internationales en vigueur en matière de sûreté et de sécurité. L'emballage utilisé, conforme aux normes de sûreté de l'Agence internationale de l'énergie atomique, est conçu pour assurer la protection des personnes et de l'environnement en toutes circonstances". Les déchets renvoyés sont le fruit de la combustion de 68 tonnes d'éléments radioactifs. Ils ont permis d'alimenter pendant deux ans l'équivalent d'une ville 1,115 million d'habitants.

