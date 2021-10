Caen. Au tribunal de Caen: l'homme arrêté s'est prétendu indicateur de la brigade des stups

Mercredi 23 août 2017 Anthony L. âgé de 37 ans a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Les faits reprochés : conduite en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir un état alcoolisé. Cela s'est passé dans l'agglomération dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 mai 2017.

Il ne réussit pas à souffler dans les appareils de contrôle

Cette nuit là une brigade de police remarque un automobiliste qui roule en centre ville de Caen avec ses phares de route. L'appréhendant ils constatent que l'homme a des propos décousus et répétitifs, qu'il sent l'alcool, que son équilibre est précaire. Une bouteille de vodka à demi vide git au pied du siège passager. Il ne réussit pas à souffler dans l'éthylotest et soutient que l'éthylomètre ne fonctionne pas. Quant à la prise de sang il la refuse catégoriquement. Il se montre arrogant et énervé et pour finir affirme aux policiers être un informateur de la brigade des stupéfiants.

Indicateur ? Est-ce bien sérieux ?

A la barre le prévenu maintient que les appareils ne fonctionnaient pas et qu'il a une peur bleue de piqûres. Il maintient également n'avoir bu qu'un seul verre. Par contre il reconnait n'être pas un indic et avoir dit ça pour qu'on le laisse tranquille "Ils devaient quand même bien avoir autre chose à faire..."

L'homme connait la détention pour trafic de stupéfiants.

Le procureur qui requiert 4 mois de prison dont 2 mois fermes parle de déclarations bien variables "Se dire indicateur, est-ce bien sérieux ?"

La défense argumente que l'homme est sous traitement antibiotique, que ses bronches sont fragiles et qu'il n'a donc pas assez de souffle "La notion de refus est donc bien discutable et la notion d'ivresse très subjective. Je plaide la relaxe."

Anthony L. écope de 3 mois de prison ferme et d'une suspension de permis de 4 mois.

