Impressionnisme. Blanche Hoschédé-Monet, la belle-fille du peintre, à découvrir au musée de Vernon

L'exposition actuelle du musée de Vernon permet de découvrir, jusqu'au 29 octobre la pâte de Blanche Hoschédé-Monet, belle-fille du maître et de parcourir 50 ans de peinture.

Une belle-fille chérie

Blanche Hoschédé est doublement la belle-fille de Claude Monet en tant que fille de sa seconde épouse et épouse de son fils aîné. Comme avec Suzanne, la soeur de Blanche, il développe avec Blanche des liens profonds d'amour filial et d'amitié. Lorsqu'elle devient veuve prématurément, Blanche décide de vivre à Giverny en compagnie de Claude Monet et d'apporter son soutien moral au peintre. Avec Georges Clemenceau, elle adoucira les dernières années du maître dans son domaine de Giverny.

L'élève et le maître

Si on n'attribue aucun élève officiel à Claude Monet, Blanche prend toutefois dès son plus jeune âge l'habitude d'accompagner son beau-père sur les chemins de Giverny pour peindre en plein air. Monet dispense des conseils bienveillants à Blanche et s'intéresse à sa peinture. Blanche reprend des thèmes chers à Monet: des meules traitées à la façon du maître en épaisseur mais aussi des paysages des bords de l'Epte, le jardin et la fameuse maison familiale de Giverny. Mais Blanche choisit une palette pastel, abandonne rapidement les effets de matière au bénéfice de toiles épurées où elle fait usage de la réserve.

Dans l'ombre du maître

Lorsqu'à l'âge adulte elle décide de retourner vivre à Giverny pour prendre soin de Monet, elle abandonne peu à peu ses pinceaux au bénéfice de l'intendance de la maison. C'est seulement à la mort de Monet qu'elle retrouvera le plaisir de peindre et, même si elle ne sera jamais vraiment connue, elle participera néanmoins régulièrement à des salons de peintures à Vernon, Rouen et Paris et expose chez le célèbre marchand d'art Berheim Jeune.

Collection particulière

Aujourd'hui méconnues, les oeuvres de Blanche ne sont présentes que dans quelques rares musées. Ceux de Vernon et de Rouen possèdent dans leurs collections impressionnistes quelques-unes de ses toiles mais l'exposition actuelle atteint, grâce à de nombreux prêts de collections particulières, une ampleur inégalée et permet d'établir un panorama de ses productions. La plupart des toiles présentées proviennent de la famille Piguet, neveux héritiers de Blanche, morte sans enfants.

Pratique. Jusqu'au 29 octobre. Musée de Vernon. Tarifs 0 à 4,8€. Tél. 02 32 21 28 09

