Caen. Deux Caennais se lancent sur Youtube avec des vidéos humoristiques

Veste vert pomme, parapluie et bas de contention, Maryvonne se balade dans les rues de Caen (Calvados) accompagnée de son cher et tendre Adrien, tout aussi remarquable avec son sac banane et ses chaussettes dans des claquettes. Le couple se dispute sans cesse. "Mais c'est pour les besoins de la vidéo", précisent-ils. Maryvonne commande, pendant que son mari brasse de l'air avec de grandes idées.

Des personnages simplets et attachants

Depuis la fin du mois de juillet 2017, Fanny et Cédric - dans la vraie vie - se sont lancés sur Youtube. "C'est parti d'un pari avec des amis. Les personnages de Maryvonne et Adrien existent dans une pièce de théâtre que nous jouons. On les fait perdurer".

Deux fois par semaine, le lundi et le jeudi, le couple fictif dévoile des scènes de son quotidien comme cette série sur leurs vacances d'été. "Nos personnages sont très simplets, on grossit volontairement les traits". Dans des vidéos de deux minutes maximum, tournées avec leurs téléphones portables, ils parlent aussi de l'actualité, avec par exemple leur dernière vidéo sur le scandale des oeufs contaminés, mais toujours "en se fendant la goule" comme ils disent.

Au quotidien, elle est secrétaire et lui libraire mais tous deux sont passionnés de théâtre. Faire ces vidéos permet de prolonger le plaisir de jouer. "Au niveau de la technique, il a fallu apprendre à monter, à mettre une vidéo sur Youtube et à gérer une page Facebook". Les deux comiques s'en sortent bien avec l'aide d'Erwann, le fils de Cédric âgée de 12 ans.

Promouvoir la région

Avec près de 3 000 vues en un mois et plus de 500 abonnés sur leur page Facebook, Fanny et Cédric ne s'attendaient pas à ce que les gens soient aussi réceptifs. "Ça fait plaisir et ça donne envie de continuer et d'en faire plus". Le couple caennais s'est également filmé à Courseulles ou encore Granville. L'occasion pour eux de promouvoir leur belle région.