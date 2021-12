Hors Normandie. Vos sorties concert et club ce samedi 24 juin en Normandie

MANCHE

Tendance Ouest vous donne rendez-vous pour le concert gratuit Tendance Live à Granville avec Nassi, Tess, Eugénie, Da Silva, Ayo, Elephanz, le Dj AsLove, la chanteuse et actrice Elisa Tovati, le groupe suédois Kev, Jabberwocky ou encore Mat Bastard, ancien chanteur de Skip the Use. Retrouvez toute la programmation sur tendanceouest.com et rejoignez-nous ce samedi 24 juin 2017 à Granville Place de la Fontaine Bedeau près de la plage de Hérel.

À l'Apocalypse new à Hambye c'est l'Apocalypse Student Party avec déco US, Stripteaseuse, Chippendale, Piscine etc...

New Dream à Vaudrimesnil c'est soirée célibataire.

À la Cave du roi c'est la ladies night avec entrée offerte aux filles.

A l'Agrion au moulin de Ver on chouchoute les natifs de juin à l'occasion des anniversaires du mois.

CALVADOS

Au Palais à Caen la plus grosse soirée mousse de la région pour fêter la fin des examens.

À l'Ambassade club à Bretteville l'Orgeuilleuse c'est My Way avec DJ Shaylan.

ORNE

Le Bayokos annonce la présence exceptionnelle de Parker-T aux platines du club ce samedi soir.

Au Lounge café au casino de Bagnoles de l'Orne c'est Dance Party comme tous les samedis à partir de 21h30.