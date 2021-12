Hors Normandie. Vos sorties club ce samedi 10 juin en Normandie

MANCHE

À l'Apocalypse new à Hambye c'est Jay Style en special guest.

New Dream à Vaudrimesnil c'est la soirée XXX avec pleins de cadeaux et DJ Kut aux platines.

Dimanche, au Kissing Club à Barneville-Carteret c'est la Kiss Me or Nothing.

À la Cave du roi, it's my birthday soit une bouteille de champagne offerte à tous les natifs de juin. L'alcool est à consommer avec modération.

CALVADOS

À l'Ambassade club à Bretteville l'Orgeuilleuse c'est DJ Yoni en mix pour la Havana Noche.

ORNE

Au Lounge café au casino de Bagnoles de l'Orne c'est Dance Party comme tous les samedis à partir de 21h30.